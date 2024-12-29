Sebile будет иметь улучшенные функции, включая беспроводную связь, прямое подключение к облаку, Bluetooth 5.2 и новые модульные стики для больших пальцев

В сентябре 2023 года, информация о предстоящем новом контроллере Xbox, который получил кодовое название Sebile, стала достоянием публики из-за случайной утечки внутреннего документа Microsoft. Этот контроллер будет обладать улучшенной беспроводной связью, прямым подключением к облаку, Bluetooth 5.2, новыми модульными стиками для больших пальцев, а также сменными и перезаряжаемыми батареями. Однако, наиболее интересной особенностью будет тактильная функция, аналогичная DualSense контроллеру PlayStation 5.

Однако последний патент, обнаруженный Tech4Gamers, связан с контроллером Xbox Sebile и подан в августе 2023 года, еще до утечки информации. В патенте описывается устройство, способное создавать тактильную обратную связь. Это указывает на то, что разработка контроллера продолжается и вероятность его появления на рынке становится все более высокой.

В любом случае, фанатам Xbox не следует сильно переживать из-за отсутствия официальных объявлений. Microsoft продолжает работать над улучшением контроллера и внедрением новых функций, таких как тактильная обратная связь. Следует отметить, что патент сам по себе не является подтверждением выхода конкретного продукта, но говорит о намерении компании Microsoft развивать эту технологию и возможность появления такого контроллера в будущем.