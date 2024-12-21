Были объявлены некоторые интересные детали о будущих обновлениях игры, включая мобильную версию Once Human.

Одна из популярных хоррор-игр на выживание, Once Human, получит несколько интересных обновлений и новых возможностей в ближайшем будущем. Сегодня команда разработчиков объявила планы на 2025 год, в которых раскрыли некоторые подробности о грядущих обновлениях. Во-первых, была анонсирована мобильная версия игры Once Human, которая выйдет на мобильных устройствах. Дата релиза пока неизвестна.

Once Human уже добилась впечатляющего успеха с момента своего выхода в 2024 году. Игра стала одной из лидеров продаж на платформе Steam, и ее постоянно обновляют, чтобы привлекать новых игроков и предлагать им уникальный опыт в постапокалиптическом мире игры.

Одним из самых ожидаемых обновлений стали три новых сценария для Once Human, которые будут доступны игрокам в третьем квартале 2025 года. Названия этих сценариев – "Код: Очищение", "Код: Отклонение" и "Код: Broken". Также были рассказаны некоторые детали сценариев, чтобы игроки могли ожидать что-то новое и интересное от этих обновлений.

Также было упомянуто о пользовательских серверах, что может означать появление возможности для игроков создавать свои собственные серверы.