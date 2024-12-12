В этой операции игрокам предстоит вращать копию обелиска, чтобы нарушить поток энергии устройства "Аврора".

Saber Interactive выпустила обновление 5.0 для Warhammer 40K Space Marine 2, которое называется "Обелиск". Оно добавляет новое контентное дополнение, кооперативную PvE-операцию, названную также "Обелиск", в которой игроки отправляются в Демериум. В рамках этой миссии игрокам предстоит вращать копию обелиска, чтобы нарушить поток энергии, защищающий устройство "Аврора". Чтобы достичь цели, космическим пехотинцам придется пройти через мрачную гробницу.

Помимо этого, во всех операциях с участием Тысячи Сынов появился новый враг - Цангор Просветленный. Этот гибридный отряд ближнего боя/ранга летает на дисках и является грозным противником, особенно если их встречают в большом количестве. Однако, если их поймать во время парения или длительной анимации, они становятся легкой мишенью. Для борьбы с ними рекомендуется использовать функцию Target Lock. Обновление "Обелиск" также принесло технические улучшения. Владельцы ПК могут ожидать повышения производительности благодаря внедрению NVIDIA DLSS Frame Generation и AMD FidelityFX Super Resolution 3. Кроме того, обновление добавляет улучшения для PS5 Pro, включая улучшенную графику и производительность. Объем обновления достаточно значителен и разработчики предупреждают, что загрузка обновления может занять от нескольких минут до получаса, в зависимости от скорости соединения.



Наконец, Saber Interactive привнесли и другие изменения. Были устранены ошибки, связанные с исчезновением текстур, зависанием игры и длительными загрузками. Также внесены некоторые балансовые изменения в PvP-режиме, включая улучшение баланса оружия и умений. Кроме того, введены новые косметические предметы, которые можно получить в ходе игры.