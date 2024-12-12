Saber Interactive выпустила обновление 5.0 для Warhammer 40K Space Marine 2, которое называется "Обелиск". Оно добавляет новое контентное дополнение, кооперативную PvE-операцию, названную также "Обелиск", в которой игроки отправляются в Демериум. В рамках этой миссии игрокам предстоит вращать копию обелиска, чтобы нарушить поток энергии, защищающий устройство "Аврора". Чтобы достичь цели, космическим пехотинцам придется пройти через мрачную гробницу.
Помимо этого, во всех операциях с участием Тысячи Сынов появился новый враг - Цангор Просветленный. Этот гибридный отряд ближнего боя/ранга летает на дисках и является грозным противником, особенно если их встречают в большом количестве. Однако, если их поймать во время парения или длительной анимации, они становятся легкой мишенью. Для борьбы с ними рекомендуется использовать функцию Target Lock. Обновление "Обелиск" также принесло технические улучшения. Владельцы ПК могут ожидать повышения производительности благодаря внедрению NVIDIA DLSS Frame Generation и AMD FidelityFX Super Resolution 3. Кроме того, обновление добавляет улучшения для PS5 Pro, включая улучшенную графику и производительность. Объем обновления достаточно значителен и разработчики предупреждают, что загрузка обновления может занять от нескольких минут до получаса, в зависимости от скорости соединения.
Наконец, Saber Interactive привнесли и другие изменения. Были устранены ошибки, связанные с исчезновением текстур, зависанием игры и длительными загрузками. Также внесены некоторые балансовые изменения в PvP-режиме, включая улучшение баланса оружия и умений. Кроме того, введены новые косметические предметы, которые можно получить в ходе игры.
Saber Interactive выпустила обновление 5.0 для Warhammer 40K Space Marine 2, которое называется "Обелиск". Оно добавляет новое контентное дополнение, кооперативную PvE-операцию, названную также "Обелиск", в которой игроки отправляются в Демериум. В рамках этой миссии игрокам предстоит вращать копию обелиска, чтобы нарушить поток энергии, защищающий устройство "Аврора". Чтобы достичь цели, космическим пехотинцам придется пройти через мрачную гробницу.