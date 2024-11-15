Это первый случай, когда такое произошло с данным процессором и сокетом материнской платы.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и гнездо материнской платы AM5 стали жертвами выгорания, причем оба устройства получили серьезные повреждения. Впервые зафиксирован случай выгорания процессора и сокета AM5, что вызвало тревогу среди пользователей. Данное явление может быть связано с самим процессором или неправильным использованием его в компьютере. AMD Ryzen 7 9800X3D является одним из самых быстрых игровых процессоров на рынке, поэтому он пользуется большим спросом у пользователей. Один пользователь Reddit, под ником TrumpPooPoosPants, опубликовал фотографию своего процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, который был установлен на материнскую плату MSI MAG X870 Tomahawk. Пользователь сообщил, что его компьютер перестал работать, и при более тщательном осмотре было обнаружено, что процессор и несколько золотых контактов на гнезде AM5 сгорели.

Случай выгорания процессора и гнезда материнской платы AM5 стал объектом интереса для сообщества, и пользователи начали обсуждать возможные причины, которые могли привести к такому повреждению. Некоторые выдвинули предположение о низком качестве процессора, неправильной установке или использовании процессора, а также возможности недостаточного охлаждения.

