Хотя остается неизвестным, как современные игры будут работать на M4 Mac mini, данная машина предлагает достаточно производительности для запуска старых AAA-игр.

M4 Mac mini, выпущенный Apple, представляет собой производительную систему, способную запускать старые AAA-игры, такие как Death Stranding, с высокой частотой кадров. В тесте производительности настройки игры были установлены на "Очень высокие" и новый Mac mini успешно справился с ними.

Тест производительности проводился на разрешении 1080p с использованием апскейлинга Apple MetalFX, установленного на "Качество". Это позволяет показать, какая частота кадров может быть достигнута с помощью 10-ядерного процессора и GPU M4. Видео на YouTube-канале MrMacRightPlus демонстрирует, что температура внешней поверхности Mac mini не превышает 38,1 градуса Цельсия, что свидетельствует о хорошей работе системы охлаждения.

Несмотря на то, что M4 Mac mini может успешно запускать Death Stranding на высоких настройках, остается неясным, какой будет производительность машины в более современных играх.

