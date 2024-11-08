Недавно выпущенные модели MacBook Pro с процессором M4 показали хорошую производительность, превзойдя предыдущие чипы, включая M2 Ultra.

Графический процессор M4 Ultra, который был представлен Apple в своих последних моделях MacBook Pro, оказался превосходным по производительности по сравнению с предыдущими чипами компании, включая M2 Ultra. Пользователь YouTube, известный как Вадим Юрьев, поделился своими ожиданиями от чипа M4 Ultra и отметил, что он будет соперничать с графическим процессором RTX 4090 в API OpenCL и Vulkan.

По словам Вадима Юрьева, пока что оценить преимущества графического процессора M4 Ultra над RTX 4090 можно только в одном бенчмарке. Недавние бенчмарки чипов M4 Pro и M4 Max показали их превосходство над флагманскими процессорами Intel и AMD. В частности, результаты в Metal демонстрируют впечатляющую картину.



Исходя из результатов, полученных в GeekBench 6, вычислительные показатели чипа M4 Max составили 192 812 баллов, что говорит о его мощности и высокой производительности. Ожидается, что чип M4 Ultra, по мнению Вадима Юрьева, сможет превзойти даже графический процессор RTX 4090 и набрать около 330 000 баллов.