Память Vengeance CUDIMM DDR5 позволит пользователям достичь максимальной производительности своих систем.

Компания Corsair представила свою новую линейку памяти под названием Corsair Vengeance CUDIMM DDR5, которая разогнана до впечатляющих 10000 МТ/с при CAS 48.

Corsair собирается официально представить свою новую память CUDIMM DDR5 в следующем месяце, но уже провели эксперименты по разгону с ранними образцами. Результаты разгона были опубликованы на сайте X, где было объявлено, что им удалось достичь скорости памяти 10000 МТ/с с модулем Vengeance CUDIMM DDR5.

CPU-Z показал, что память CUDIMM действительно достигла тактовой частоты 5000,6 МГц, что позволяет ей войти в пятерку лучших производителей памяти, достигших скорости 10000 MT/s. Ранее такую же скорость достигли компании Colorful и V-Color с их модулями CUDIMM. Однако модуль памяти V-Color продолжает лидировать с более высокой скоростью 12066 MT/s на плате Maximus Z890 Apex.

