Обновление, выпущенное Ubisoft Massive, предлагает улучшения в области стелса, искусственного интеллекта врагов и передвижения на спидерах

Обновление 1.3 Star Wars Outlaws, выпущенное Ubisoft Massive, вносит улучшения в различные аспекты игры, включая стелс, искусственный интеллект противников и использование спидеров для передвижения. Это обновление является частью усилий студии по улучшению игры перед ее выходом на платформу Steam.

Обновление включает исправления ошибок и улучшения производительности и стабильности игры. Некоторые из исправленных проблем включают вылет игры при выборе "Новой игры" и использовании электробинокля на PlayStation 5. Улучшена стабильность игры на GeForce Now. В общем игровом процессе улучшены контрольные точки квестов, функции ручного и автосохранения, а также анимации NPC и игроков. Сложность игры "Разыскивается" теперь будет изменяться в зависимости от прогресса игрока. Были исправлены проблемы с появлением Десантников Смерти из поисковых групп и с промахом Оглушающего выстрела при стрельбе из укрытия без кобуры.

Также была исправлена проблема, из-за которой пояс драчуна Бунта не увеличивал радиус взрыва гранаты. Настройки тактильных ощущений захвата крюком теперь работают на PlayStation 5. Улучшены также определение камеры для поверженных врагов, пользовательский интерфейс и HUD.

Обновление доступно для загрузки на всех платформах и имеет разный размер для различных устройств. Загрузочный объем на Xbox Series S|X составляет 3,48 ГБ, на ПК - 4,88 ГБ, а на PlayStation 5 - 5,07 ГБ. Обновление 1.3 Star Wars Outlaws вносит значительные улучшения в игру, повышая ее производительность и стабильность, а также улучшая различные аспекты геймплея, включая стелс, искусственный интеллект врагов и функции передвижения.

Разработчики также приняли во внимание отзывы игроков и исправили некоторые ошибки, что положительно сказывается на общем впечатлении от игры. Star Wars Outlaws продолжает привлекать внимание игроков своим захватывающим сюжетом и впечатляющей графикой, и это обновление предоставляет еще больше причин, чтобы вернуться в игру и насладиться улучшенным геймплеем.