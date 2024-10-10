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ddr22
NVIDIA и Foxconn построят самый быстрый тайваньский суперкомпьютер на базе серверов Blackwell GB200
Этот суперкомпьютер будет основан на новой архитектуре Blackwell от NVIDIA и будет использовать платформу GB200 NVL72, которая объединяет процессоры Grace и графические процессоры Blackwell.

NVIDIA и Foxconn объединили свои усилия для создания самого быстрого суперкомпьютера искусственного интеллекта в Тайване на базе серверов Blackwell GB200 NVL72. Этот суперкомпьютер, который будет размещен в городе Kaoshiung, станет самым мощным в стране и будет основан на новейшей архитектуре Blackwell от NVIDIA.
Новейшая платформа GB200 NVL72, которая будет использоваться в суперкомпьютере, объединит мощь процессоров Grace и графических процессоров Blackwell, что позволит достичь производительности искусственного интеллекта до 90 эксафлопс. Такая производительность делает данную систему самой быстрой в истории Тайваня и позволит стране стать мировым лидером в области искусственного интеллекта.
Сотрудничество между NVIDIA и Foxconn для создания этого суперкомпьютера было объявлено в рамках Hon Hai Tech Day. Компания Foxconn, тайваньский производитель электроники, будет отвечать за построение этой мощной системы на базе платформы от NVIDIA.

#foxconn
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