В Apple продолжают тестировать множество прототипов складных iPhone.

Появились новые сведения о том, что Apple все еще испытывает трудности с разработкой и запуском своего складного iPhone. Существует множество прототипов, которые, по-видимому, тестируются за закрытыми дверями, но у них всех есть один недостаток - заметные складки на дисплее. Это препятствует компании выпустить продукт на рынок в ближайшее время. Samsung, создатель первого складного флагмана, до сих пор не смог устранить эту проблему, хотя видимость складок уже уменьшилась. Ряд других производителей также сталкиваются с этой проблемой.

У Apple существуют две основные трудности, с которыми они не могут справиться. Во-первых, это прочный шарнир, который должен служить основой для складывания устройства. Во-вторых, необходимо найти способ устранить складку на дисплее в сложенном положении. Однако пока неясно, когда компания сможет решить эти проблемы и представить свой складной iPhone на рынке.

В то время как складной iPhone пока не готов к выпуску, слухи говорят, что Apple также работает над складным MacBook с 18,8-дюймовым дисплеем. Массовое производство этого устройства, по последним данным, будет задержано до 2027-2028 годов.