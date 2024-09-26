"Monster Hunter Wilds" - игра, разрабатываемая Capcom, получила официальный трейлер и дату выхода на State of Play

Monster Hunter Wilds, одна из самых продаваемых франшиз Capcom, получила официальный трейлер с датой выхода во время сентябрьского State of Play. Игра должна выйти 28 февраля 2025 года и предложит эксклюзивные бонусы за предзаказ на PlayStation 5. К ним относятся косметика, такая как талисман, уникальный набор доспехов и миниатюрный цифровой артбук, а также бонусы в виде сохранений, которые можно будет использовать в Monster Hunter: World и Monster Hunter World: Iceborne для получения косметики для персонажа Фелинов. Пока неизвестно, будут ли эти бонусы для предзаказа доступны для версии игры на ПК.

Трейлер Monster Hunter Wilds продемонстрировал игровой процесс в высоком разрешении, новых монстров и сюжетные элементы. В ролике был показан Алый лес, один из новых регионов, которые игроки смогут исследовать в новой игре. Monster Hunter Wilds вызывает большой интерес у фанатов, несмотря на то, что её выпуск запланирован только на февраль следующего года.

Игра будет доступна в трех изданиях: Standard Edition, Deluxe Edition и Premium Deluxe Edition, при покупке последнего вы получите больше косметики и бонусов. Кроме того, Capcom подтвердила свое участие в выставке Tokyo Game Show 2024, где представит Monster Hunter Wilds вместе с другими играми, такими как Street Fighter 6, Monster Hunter Now и Ace Attorney Investigations Collection. Ожидается, что на мероприятии будут показаны новые трейлеры для Monster Hunter Wilds.