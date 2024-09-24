Apple выпустила iOS 18 с изменениями, которые не были объявлены пользователям.

Apple выпустила обновление iOS 18 для iPhone, которое ограничивает частоту обновления дисплея до 80 Гц, вместо привычных 120 Гц. Эта информация была опубликована в видео, которое показывает, что дисплей iPhone в процессе скроллинга достигает только 80 Гц, не превышая эту отметку. Вероятно, Apple сделала это, чтобы продлить время работы устройства на одном заряде. Однако, такое изменение не было объявлено разработчиком, и пользователи не были проинформированы, прежде чем обновить свои устройства.

Один из информаторов, Ice Universe, первым заметил это изменение и поделился видео, подтверждающим ограничение частоты обновления дисплея. Это, однако, вызывает вопросы у пользователей, которые предпочли бы плавную прокрутку и уведомления об таких изменениях.