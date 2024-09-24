Игра God of War Ragnarök находится под критикой на платформе Steam из-за требования от Sony привязки к учетной записи PSN для игры на ПК.

Игра God of War Ragnarök столкнулась с негативными отзывами на платформе Steam после того, как Sony потребовала от пользователей ПК привязать свою учетную запись к PSN. Такое требование вызвало недовольство игроков, которые указывают на необходимость предоставления личных данных и риски связанные с безопасностью. Они утверждают, что для одиночной игры в автономном режиме нет необходимости в привязке к PSN, особенно на платформе PC. Такие требования лишь добавляют неудобства пользователям и могут их лишить доступа к игре.

Кроме привязки к PSN, God of War Ragnarök также получила отрицательные отзывы из-за технических проблем. Пользователи жалуются на ошибки в игре, такие как: сбои из-за нехватки VRAM, низкую частоту кадров и плохую оптимизацию. Несмотря на некоторые положительные отзывы о порте игры на ПК, большинство комментариев указывают на проблемное состояние игры. Разработчики, компания Jetpack Interactive, которая также занималась портом предыдущей части игры, возможно попытаются улучшить оптимизацию через патчи.

Требование привязки к PSN и проблемы с технической стороной игры полностью зависят от Sony. Хотя компания в конце концов сняла обязательное требование.