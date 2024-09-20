Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, оснащенный процессором Intel Core Ultra 7 258V, показал время работы до 23 часов 54 минут, в то время как ноутбуки Apple MacBook с чипами M3 и M2 работали 18 часов 32 минут и 18 часов 19 минут соответственно.

Недавно представленные процессоры Intel Lunar Lake могут стать революционной платформой для тонких и легких ноутбуков с долгим временем автономной работы. Сравнительный тест показал, что Lunar Lake обеспечивает на 30% больше времени автономной работы, чем процессоры Apple M3 и M2 и почти сутки непрерывной работы при воспроизведении видео. Процессоры Intel Lunar Lake ожидаются на полках магазинов в ближайшие дни и уже сейчас OEM-производители представляют свои разработки с этими процессорами, превосходящими предложения Apple.

Тестирование производилось на ноутбуке Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition с процессором Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти под управлением Windows 11. В сравнении с MacBook M3 и M2, ноутбук Lenovo продемонстрировал время автономной работы до 23 часов 54 минут, в то время как MacBook M3 работал 18 часов 32 минуты, а MacBook M2 - 18 часов 19 минут. Таким образом, процессоры Intel Lunar Lake показали 30% улучшение времени автономной работы по сравнению с Apple.

Это был лишь один тип тестирования, связанный с воспроизведением видео определенного формата. Для полной оценки процессора необходимо провести другие тесты и узнать, будут ли результаты автономной работы одинаковыми при разных нагрузках. Тем не менее, другие бенчмарки также показали, что платформа Intel Lunar Lake опережает конкурентов по времени автономной работы на предсерийных устройствах.