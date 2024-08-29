Процессоры Intel Lunar Lake имеют лучшие показатели задержки и пропускной способности по сравнению с процессорами Meteor Lake

На выставке Hot Chips компания Intel представила процессоры Lunar Lake, которые обладают значительным улучшением в плане задержки и пропускной способности по сравнению с предыдущей моделью Meteor Lake.

Оптимизация кэша и задержек ядра Lunar Lake приводит к увеличению производительности в однопоточных и многопоточных вычислениях на более чем 20%. Процессоры Lunar Lake состоят из двух типов ядер: P-Core и LP-E, которые располагаются на разных плитках. В отличие от Meteor Lake, где использование ядер LP-E приводило к увеличению задержек, в Lunar Lake был улучшен кэш и пропускная способность между кристаллами, что снизило задержки.

Пропускная способность маломощных ядер Lunar Lake увеличилась до 2,8 раза по сравнению с Meteor Lake. Средняя задержка P-ядер Lunar Lake сократилась в 3 раза по сравнению с процессорами Meteor Lake.

Процессоры Lunar Lake также обеспечивают более высокую пропускную способность памяти Core и имеют возможность эффективно использовать несколько потоков с помощью технологии Intel Thread Director. Lunar Lake обеспечивает более 20% производительности в многопоточном режиме и однопоточном режиме при меньшей мощности.

Процессоры Lunar Lake также улучшают производительность в графических приложениях до 50%. Они также снижают энергопотребление на 40%, что является важным достижением для мобильных устройств. Более подробная информация о Lunar Lake будет представлена при официальном запуске этой платформы компанией Intel.