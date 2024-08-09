Приложение будет частью текущего погодного приложения Pixel, но будет иметь новый дизайн и другие улучшения.

Согласно утечке, новая серия Google Pixel 9 будет включать обновленное погодное приложение с минималистичным дизайном и отсутствием анимации. Это приложение будет эксклюзивно для моделей Pixel 9 и в будущем может быть распространено на другие устройства Pixel. Новая версия приложения будет иметь возможность настройки, позволяющую перетаскивать и изменять элементы согласно предпочтениям пользователя.

Дизайн нового погодного приложения остается похожим на предыдущую версию, но стал более упрощенным и лишенным загроможденности. Отсутствие анимации и изображения Фрогги (погодной лягушки) делает приложение более эстетичным и фокусируется на погодных условиях. Фон приложения изменяется в зависимости от погоды, а градиент кажется более тонким. Более крупные значки температуры улучшают ее видимость и эстетику, делая ее более привлекательной.

Переработана также и страница выбора местоположения, где информация отображается более крупным шрифтом, что облегчает получение нужных данных.

Все детали и новые функции приложения ожидается представить на мероприятии Made by Google 13 августа.