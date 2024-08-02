Во всем мире у WhatsApp около 2 миллиардов пользователей и компания впервые раскрыла данные о своих активных пользователях в США.

WhatsApp достиг 100 миллионов ежемесячных активных пользователей в США, что может подорвать позиции SMS и iMessage в стране. Во всем мире у WhatsApp около 2 миллиардов пользователей и компания впервые раскрыла данные о своих активных пользователях в США. WhatsApp стал популярным способом общения во всем мире, но американские пользователи предпочитают текстовые сообщения и iMessage от Apple, что свидетельствует о доминирующем положении Apple на американском рынке.

Компания предпринимает значительные усилия для маркетинга WhatsApp в США, размещая рекламу в популярных местах и сотрудничая с актерами из сериала Modern Family. Их усилия приносят результаты, поскольку компания объявила о достижении отметки в 100 миллионов активных пользователей в США. Рекламные кампании подчеркивают кроссплатформенные возможности и сквозное шифрование WhatsApp.



Несмотря на впечатляющие достижения WhatsApp, Apple также работает над улучшением своего сообщения на iPhone. Однако с ростом популярности WhatsApp в качестве платформы для обмена сообщениями, Apple может столкнуться с серьезной конкуренцией за сохранение iMessage в качестве основного способа общения. WhatsApp предлагает потребителям возможности, которых нет в iMessage, включая сквозное шифрование, что является одним из его основных преимуществ.



WhatsApp быстро завоевывает популярность в разных городах США, включая Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл и Нью-Йорк. Особенно значительное количество пользователей находится в Техасе, где их число превышает 10 миллионов. Удобство использования WhatsApp на разных устройствах является одной из причин, по которым пользователи предпочитают эту платформу.



