Процессор AMD Ryzen 9 9950X "Zen 5" с 16 ядрами был разогнан до 6 ГГц и продемонстрировал впечатляющую производительность.

Настольный процессор AMD Ryzen 9 9950X «Zen 5» с шестнадцатью ядрами и разогнанный до 6 ГГц продемонстрировал впечатляющую производительность в бенчмарке. В сравнении со стоковым процессором Core i9-14900KS, Ryzen 9 9950X показал 19-процентное превосходство. Новые бенчмарки подтверждают отличную производительность и в одноядерных, и в многоядерных тестах.

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Процессор AMD Ryzen 9 9950X «Zen 5» предлагает 16 ядер, 32 потока и имеет базовую тактовую частоту 4,3 ГГц, которая может быть повышена до 5,7 ГГц. Он оснащен 80 МБ кэша и имеет TDP 170 Вт. Производительность Ryzen 9 9950X в отношении многоядерной производительности ожидается на высоком уровне, особенно после разгона до 6,0 ГГц.

Тестирование было проведено на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E с памятью DDR5-6000. Неизвестно, была ли использована система охлаждения LN2 или стандартный кулер. Известно, что при использовании LN2 процессор был разогнан до 6,6 ГГц, а его пиковая частота составила 5,85 ГГц.

AMD Ryzen 9000 «Zen 5», включая Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X, будет доступен для покупки с 15 августа. Остальные модели, такие как Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, поступят в продажу 8 августа. Ожидается, что цены на процессоры Ryzen 9000 будут ниже, чем на предыдущие модели Ryzen 7000.