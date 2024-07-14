Эта модель выполнена в элегантной бело-серой цветовой гамме и имеет тонкие RGB-штрихи вокруг радиаторов

Компания Gigabyte анонсировала новую материнскую плату B650E AORUS Stealth ICE, которая отличается полностью белым дизайном и новыми разъемами на задней панели. Gigabyte стремится привлечь больше пользователей к платформе AM5 вместе с выпуском процессоров Ryzen 9000, и уже занимает лидирующие позиции в этом сегменте.

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Компания сконцентрировалась на консолидации существующей линейки 600-й серии, поэтому выпустила новую материнскую плату B650E AORUS STEALTH ICE с элегантным дизайном и новыми возможностями обратного подключения кабелей. Эта плата представляет собой одну из лучших белых материнских плат, доступных на рынке, и имеет элегантную бело-серую цветовую гамму с тонкими RGB-штрихами вокруг радиаторов, что придает ей особенный вид. Конструкция материнской платы позволяет располагать все разъемы питания со стороны задней панели, что обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный кабель-менеджмент.

По спецификациям, плата оснащена цифровым двухфазным VRM 12+2+2 с шестислойной печатной платой и сокетом AM5, что позволяет использовать как процессоры Ryzen 8000/7000, так и процессоры Ryzen 9000. Для памяти плата оборудована четырьмя слотами DIMM с поддержкой DDR5-8000 и тремя слотами M.2 для хранения данных - один из них с поддержкой PCIe Gen 5, а два других - PCIe Gen 4. Кроме того, плата также обеспечена одним слотом PCIe 5.0 x16 с механизмом магнитной защелки для удобства замены оборудования. В отношении сетевых возможностей, B650E AORUS STEALTH ICE оснащена 2,5GbE LAN и Wi-Fi 7.



