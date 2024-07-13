Процессор AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 показал впечатляющую эффективность в приложении Blender, превосходя конкурирующий процессор Intel Core i9-14900K

Процессор AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 представился впечатляющим результатом в тестировании производительности. Этот 16-ядерный флагман превзошел Intel Core i9-14900K в тесте работы с программой Blender. Используя инженерный образец чипа с немного сниженными тактовыми частотами, тестер с ником igor_kavinski продемонстрировал лучшие результаты с использованием различных уровней мощности. При мощности 90 Вт, процессор обошел Ryzen 9 5950X, а при мощности 120 Вт превзошел даже Intel Core i9-14900K.

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При тактовой частоте 5220 МГц, процессор AMD Ryzen 9 9950X ES потреблял не более 120 Вт и достигал максимальной температуры 55 °C. В тестах производительности, процессор получил 268,7 балла в тесте Monster, 177,5 балла в тесте Junkshop и 129,8 балла в тесте Classroom в Blender. В сравнении с Core i9-14900K, процессор Zen 5 проявил себя не только наравне, но и превзошел его в некоторых тестах. Он также приблизился к Ryzen 9 7950W, несмотря на значительно более низкую мощность.

AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению с предыдущими моделями процессоров AMD Ryzen 9000. Прирост производительности при использовании 120-Вт конфигурации составил около 19% по сравнению с 90-Вт. В ближайшие недели ожидается выпуск настольных процессоров AMD Ryzen 9000 Zen 5, и у нас будет еще больше возможностей изучить их производительность и эффективность.