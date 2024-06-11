Новые утечки указывают на возможность блокировки отдельных приложений с помощью Face ID.

За несколько часов до начала конференции WWDC появились утечки о том, что в iOS 18 может появиться новая функция безопасности - блокировка приложений. По данным MacRumors, различные источники подтвердили наличие этой функции, которая позволит блокировать отдельные приложения с помощью Face ID. Встроенные приложения iPhone, такие как Сообщения, Заметки и Safari, смогут быть заблокированы, требуя биометрической верификации для доступа к ним. Пока неизвестно, будет ли доступна эта функция для приложений сторонних разработчиков. Ранее Apple позволяла блокировать некоторые функции приложений, но с iOS 18 пользователи смогут полностью заблокировать приложения, даже если устройство разблокировано.

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Кроме того, предполагается, что Apple представит на конференции возможность темного режима для иконок приложений на главном экране. Включив этот режим, иконки приложений будут автоматически отображаться в черном оттенке. В настоящее время эта функция доступна только для приложений Apple, но в будущем она может быть расширена на сторонние приложения через предоставление API для разработчиков. Это позволит пользователям настраивать свое взаимодействие с приложениями и сделать организацию иконок более упорядоченной.

Сейчас Android уже предоставляет возможность блокировки отдельных приложений, поэтому Apple с iOS 18 наконец-то присоединяется к этой функциональности. Бета-версия iOS 18 будет доступна для участников программы разработчиков сразу после открытия конференции WWDC, в то время как широкой публике она станет доступна в июле.