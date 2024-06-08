По слухам, Qualcomm планирует использовать двойной подход, работая с Samsung и TSMC для производства Snapdragon 8 Gen 5

По слухам, Qualcomm планирует использовать двух поставщиков, Samsung и TSMC, для производства своего чипсета Snapdragon 8 Gen 5. Это связано с желанием компании снизить затраты на производство. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в октябре 2024 года и станет дороже предыдущей версии, из-за разработки пользовательских ядер Oryon и использования более дорогостоящего 3-нм техпроцесса N3E от TSMC. Отчеты указывают на то, что компания преследует стратегию двойного поиска поставщиков, чтобы уменьшить зависимость от одного производителя и выбирать между Samsung и TSMC.

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Генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон, подтвердил готовность компании сотрудничать с обоими поставщиками в ходе брифинга для СМИ в Тайване. Он отметил, что Qualcomm уже рассматривала подобное сотрудничество для Snapdragon 8 Gen 4, но из-за низкой производительности Samsung все заказы были переданы TSMC. Теперь Qualcomm намеревается использовать 2-нм техпроцесс GAA от Samsung для производства своих чипсетов. Однако, чтобы обеспечить идентичную производительность и эффективность для каждой версии, компания попросила обе литейные компании предоставить образцы 2-нм чипов.





Использование разных поставщиков также позволит Qualcomm предложить различные цены на свои чипсеты Snapdragon 8 Gen 5. Это будет выгодно для производителей телефонов, которые не могут позволить себе более дорогостоящую версию, а также для потребителей, которые не захотят платить за дополнительную производительность. Кроме того, использование двух разных линий производства поможет производителям телефонов избежать компромиссов и повышения цен на свои устройства.





В настоящее время Samsung уже разрабатывает свой собственный 2-нм техпроцесс GAA под кодовым названием "Thetis". Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 5 будет выпущен в 2025 году, поэтому Qualcomm планирует сформировать стратегию двойного снабжения, чтобы быть готовым к производству компонентов с использованием обоих техпроцессов Samsung и TSMC. Однако компания должна преодолеть некоторые препятствия, чтобы обеспечить качество и производительность каждой версии чипсета. Надеется, что Qualcomm сможет заключить несколько сделок и успешно осуществить свою стратегию двойного поиска поставщиков.