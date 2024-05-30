Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Google случайно выложила документ, показывающий как сайты ранжируются в поиске
В сети появилась утечка внутреннего документа Google, в котором раскрываются секретные алгоритмы поискового ранжирования.

Утечка внутреннего документа Google раскрыла некоторые секреты алгоритмов поискового ранжирования компании. Обычно Google держит в тайне информацию о том, как ранжируются страницы в поисковой выдаче, чтобы предотвратить злоупотребление системой. В утечке был раскрыт большой документ, под названием «Хранилище контента Google API», в котором описываются факторы и компоненты, влияющие на результаты поиска. 

реклама

Хотя документ был случайно опубликован самой Google и позднее удален, он все еще доступен в сети. Он содержит информацию, которая может быть полезна для специалистов по SEO и цифровому маркетингу, хотя нет конкретных указаний на то, какие факторы являются наиболее важными для ранжирования. Кроме того, некоторые утверждения Google, сделанные после утечки, не соответствуют содержанию документа. Например, в марте 2024 года Google выпустила обновление Search, которое сделало полезный контент приоритетным, хотя документ указывал, что авторитетность домена также влияет на ранжирование.

Утечка документа вызвала возмущение и интерес в индустрии SEO. Ряд специалистов отмечают противоречия между заявлениями Google и содержанием утечки. Они выражают надежду, что Google скоро сделает заявление по этому поводу. В то время как утечка документа может предоставить некоторую базовую информацию о работе алгоритмов Google, она по-прежнему не дает полной картины о ранжировании. 


#google
+
Написать комментарий (0)
Google представила свои первые детские смарт-часы Fitbit Ace LTE
Google представляет детские смарт-часы Fitbit Ace LTE для активного образа жизни
Google добавляет в Chromebook Plus новую игровую панель и искусственный интеллект Gemini
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
22
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
8
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
2
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
8
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
2
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
1
Звезда VFTS 243 пропустила стадию сверхновой и коллапсировала сразу в черную дыру
+
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
+
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
1
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen собрали свыше $700 миллионов, но не спешат называть дату релиза
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
15

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
41
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
82
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
20
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
19
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
63
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
13
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
6
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
8

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
07:29
Соревнуются, но. Цены кусают собаки позорные, как выкупить?
TCL продемонстрировала экран с разрешением в 4K и частотой обновления кадров 1000 Гц
Юрий Филатов
07:22
Это что же теперь?! Можно будет не выковыривает чипы из стиральной машинки?
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Валерий Жигалов
07:20
Похожий конфиг, брал р5 2600 на asrok b450, видяха 1080ти, апнул проц на 5600, хватает на все погамать.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Юрий Филатов
07:16
Вы правы. В практической плоскости отрасль надо создавать с нуля. С другой стороны, догонять всегда легче, чем создавать с нуля. Когда основные техническое решения уже протоптаны, и надо их лишь повто...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
AlexWulfert
07:12
5-10 фпс это до фига по нынешним меркам Все эти ваши тесты без фоновой нагрузки в однопоточных играх В реальности будет по другому
Бюджетный Core i3-14100F практически не уступил народному Core i5-12400F в играх
АЛЕКСАНДР МЕЗЕНЦЕВ
07:10
Русские,как известно,запрягают долго,да едут быстро. На всё нужна воля правящей власти,к сожалению,без этого никуда.
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Алексей Коротин
07:08
Какие 20 лет?))) Там все 30, а то и больше)
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Alex Look
06:50
Чушь порете. Все литографические машины, что есть сейчас в России - остались от СССР. И они все - импортные. В основном - всё та-же Голландская ASML. - Образование было, но не по всем направлениям мик...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
si-cat
06:50
"30+лет назад, у СССР была микроэлектронная промышленность. своя научная база, свое образование, свое производство и разработка.." Увы,львиная доля всего этого, кроме ультраспецухи для военки - корявы...
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
Олег Солдатов
06:29
Так они не блокировали нечего, ушли Visa и MasterCard, потому что им запретили власти РФ работать напрямую с гражданами, а через гос.компанию они не могли из-за санкций, Qiwi также заблокировали в РФ,...
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем