В сети появилась утечка внутреннего документа Google, в котором раскрываются секретные алгоритмы поискового ранжирования.

Утечка внутреннего документа Google раскрыла некоторые секреты алгоритмов поискового ранжирования компании. Обычно Google держит в тайне информацию о том, как ранжируются страницы в поисковой выдаче, чтобы предотвратить злоупотребление системой. В утечке был раскрыт большой документ, под названием «Хранилище контента Google API», в котором описываются факторы и компоненты, влияющие на результаты поиска.

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Хотя документ был случайно опубликован самой Google и позднее удален, он все еще доступен в сети. Он содержит информацию, которая может быть полезна для специалистов по SEO и цифровому маркетингу, хотя нет конкретных указаний на то, какие факторы являются наиболее важными для ранжирования. Кроме того, некоторые утверждения Google, сделанные после утечки, не соответствуют содержанию документа. Например, в марте 2024 года Google выпустила обновление Search, которое сделало полезный контент приоритетным, хотя документ указывал, что авторитетность домена также влияет на ранжирование.

Утечка документа вызвала возмущение и интерес в индустрии SEO. Ряд специалистов отмечают противоречия между заявлениями Google и содержанием утечки. Они выражают надежду, что Google скоро сделает заявление по этому поводу. В то время как утечка документа может предоставить некоторую базовую информацию о работе алгоритмов Google, она по-прежнему не дает полной картины о ранжировании.



