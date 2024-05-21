ПК оснащен 4-дюймовым сенсорным экраном, поддерживает OCuLink, eGPU и имеет два порта LAN 5GbE.

Компания Minisforum представила новый мини-ПК AtomMan X7 Ti с процессором Intel Core Ultra 9 185H. Устройство доступно по цене $669 и обладает множеством передовых функций.

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AtomMan X7 Ti оснащен процессором Intel Core Ultra 9 185H, который имеет 16 ядер и 22 потока с максимальной турбочастотой 5,1 ГГц. Он также использует технологию Intel с низким энергопотреблением, что позволяет оптимизировать энергоэффективность. Встроенная графика Intel Arc нового поколения обеспечивает удвоенную производительность 3D-графики, поддерживает кодирование AV1 и другие передовые технологии.

AtomMan X7 Ti также имеет интегрированный движок искусственного интеллекта NPU, который впервые представлен в процессоре Core Ultra. Это позволяет устройству достичь значительного увеличения эффективности ИИ и обеспечивает локальные ИИ-суперспособности.

Одной из особенностей AtomMan X7 Ti является встроенный интерфейс OCuLink с пропускной способностью до 64 Гбит/с. В сочетании с док-станцией MINISFORUM eGPU - DEG1 - это устройство может использоваться с внешними настольными видеокартами, что позволяет превратить мини-ПК в рабочую станцию для игр, профессионального творчества и задач искусственного интеллекта.

AtomMan X7 Ti оснащен 4-дюймовым сенсорным экраном, HD-камерой 1080P и двумя цифровыми микрофонами, что делает его идеальным для проведения видеоконференций. В устройстве также присутствуют два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe 4.0, слот для карт расширения SD и система охлаждения Cold Wave, обеспечивающая стабильность работы.

AtomMan X7 Ti поддерживает до четырех различных дисплеев и предоставляет пользователям высокоскоростной доступ в Интернет благодаря двум портам 5Gb Ethernet и новейшей версии WiFi 7.

Общая стоимость устройства составляет $669, а комбо-пакет с док-станцией DEG1 доступен за $899.