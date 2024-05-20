Появление новых моделей будет отложено из-за того, что Apple недавно выпустила M4 всего через несколько месяцев после M3.

Согласно последнему отчету, Apple не планирует выпускать новые модели Mac Studio и Mac Pro до середины 2025 года, что может означать двухлетний перерыв без обновления. Недавно выпущенный чип M4 может быть причиной задержки, поскольку компания может дать командам отдохнуть после выпуска M4 всего через несколько месяцев после M3. Марк Гурман из Bloomberg предлагает график, согласно которому новые модели можно ожидать только через два года, так как Apple возможно сделает паузу после выпуска M4. Это означает, что мы ни Mac Studio, ни Mac Pro с чипсетами высшего класса не увидим еще некоторое время.

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В то время как Apple уже работает над M4 MacBook Pro, информации о нем всё еще немного. Возможно, компания также разрабатывает более мощные варианты M4, такие как M4 Pro и M4 Max, которые, вероятно, появятся в премиальных моделях MacBook Pro. M4 Ultra, о котором известно очень мало, находится на ранней стадии разработки и имеет кодовое название "Hidra". Пока нет информации о его технических характеристиках.