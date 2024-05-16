Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
SCHENKER представила ультрабук премиум-класса VIA 14 Pro с AMD Ryzen 7 8845HS
Обновленная модель имеет улучшенный дисплей 3K с частотой 120 Гц и высокой яркостью 400 нит.

Компания SCHENKER представила новый ноутбук VIA 14 Pro, оснащенный процессором APU AMD Ryzen 7 8845HS и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Обновленная модель имеет более быстрые возможности AI NPU по сравнению с предыдущей версией. Вес ультрабука составляет 1,39 кг, а корпус выполнен в основном из алюминия. Дисплей ноутбука получил значительное улучшение - увеличена яркость до 400 нит, а также добавлена поддержка AMD FreeSync и режим 60 Гц.

реклама

SCHENKER VIA 14 Pro имеет тонкий профиль и весит всего 1,39 кг. Он приближается к аналогичной модели VISION 14 с процессором Intel на базе AMD. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, а улучшенное лакокрасочное покрытие снижает появление отпечатков пальцев. Обновленная версия оснащена процессором Ryzen 7 8845HS, который имеет 8 ядер и 16 потоков, а также графическим блоком AMD Radeon 780M с 12 ядрами. Оперативная память увеличена до 32 ГБ LPDDR5X-6400.

Дисплей ноутбука имеет размер 14 дюймов и разрешение 2880 x 1800 пикселей. Он имеет поддержку частоты 120 Гц, покрывает 100% цветового пространства sRGB и обладает яркостью 400 нит. Ноутбук также оснащен шарниром на 180 градусов, который позволяет открывать полностью, для презентаций. Возможности подключения включают два порта USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI 2.0b, два порта USB-A 3.2 Gen1, аудиоразъем и кардридер microSD. Зарядка осуществляется через USB-C мощностью до 100 Вт Ультрабук может работать около 11 часов при воспроизведении локального видео.

Базовая конфигурация SCHENKER VIA 14 Pro включает процессор Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с емкостью 500 ГБ и дисплей LTPS IPS с яркостью 400 нит и частотой 120 Гц. Начальная цена составляет 1 099 евро, и ноутбук доступен для заказа на сайте. SCHENKER также предоставляет на все свои ноутбуки 36-месячную заводскую гарантию.

#schenker
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
+
Sharp объявила о планах по прекращению производства больших жидкокристаллических панелей
2
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
6
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
4
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
Российская «Аврора» переходит на Chromium, поскольку движок на основе Firefox признан неэффективным
2
В сеть попало первое успешное применение российского морского беспилотника ГРК-700 «Визир» (видео)
+
Эксперты: Bitcoin сейчас находится почти на той же фазе, что и в 2016 году
+
«Стан» разработала новый станок для обработки сложных деталей для производства вертолётов
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
+
Слиты изображения задних панелей трёх смартфонов серии Pixel 9
3
Разработка «народного электромобиля» Tesla была почти завершена, когда Илон Маск приказал переключиться на роботакси
1
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Учёные обнаружили необычную экзопаланету, похожую на гигантский шар космической сладкой ваты
2

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
56
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
20
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
35
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
55
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
187
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
+

Сейчас обсуждают

Павел Хамлов
08:40
Ебанько, ты еще Red Hat из 90х возьми в качестве подопытного.
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Алексей Енютин
08:38
Плохая новость - без обновлений безопасности, ОС со временем превращается в "решето"
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
AleksK
08:37
Чучумба > а система не может быть старее ядра, но это так, на заметку: Давай тебе на заметку кое-что покажу. Это скрин с компа с win 7 SP1. Значит система не может быть старее ядра. Так и запишем. Ка...
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Сергей Гончаров
08:34
Умеешь говно правильно есть ? Ложкой или руками ?
Графические процессоры NVIDIA Blackwell будут стоить до 35 000 долларов
Добрый день
08:33
Я с этими больными уже даже не спорю, это бесполезно.
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
Феодосий Иванов
08:32
Ну не знаю, я решил поставить 11 сразу как начал собирать комп. Никаких проблем не находил, не считая недавней перестановки, но она связана с кривой работой ОЗУ (брак в планке), система слетела, тк ск...
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
Добрый день
08:30
Опять тепловое усиление? Сколько раз можно наступать на одни и те-же грабли? Что такое микроволновое усиление и какие у него могут быть последствия я не знаю.
Toshiba показала жесткие диски емкостью более 30 ТБ с технологиями HAMR и MAMR
swr5
08:19
Иногда смотришь очень старые фантастические фильмы и думаешь, а ведь раньше звездолеты комплектовались мониторами только на основе электронно-лучевых трубок, фантасты даже не помышляли о чем-то другом...
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
DeXiS XxXxX
08:14
У меня 12400 на b760 mortar max разогнан до 5000МГц+ мост разогнан до 4500МГц +память 16Гб на 6500МГц и rtx4060ti, вообще горя не знаю, во всех играх в 2к на максималках, не смотрю на фпс (но вижу, чт...
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
DeXiS XxXxX
08:13
У меня 12400 на b760 mortar max разогнан до 5000МГц+ мост разогнан до 4500МГц +память 16Гб на 6500МГц и rtx4060ti palit OC, вообще горя не знаю, во всех играх в 2к на максималках, не смотрю на фпс (но...
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем