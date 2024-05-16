Обновленная модель имеет улучшенный дисплей 3K с частотой 120 Гц и высокой яркостью 400 нит.

Компания SCHENKER представила новый ноутбук VIA 14 Pro, оснащенный процессором APU AMD Ryzen 7 8845HS и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Обновленная модель имеет более быстрые возможности AI NPU по сравнению с предыдущей версией. Вес ультрабука составляет 1,39 кг, а корпус выполнен в основном из алюминия. Дисплей ноутбука получил значительное улучшение - увеличена яркость до 400 нит, а также добавлена поддержка AMD FreeSync и режим 60 Гц.

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SCHENKER VIA 14 Pro имеет тонкий профиль и весит всего 1,39 кг. Он приближается к аналогичной модели VISION 14 с процессором Intel на базе AMD. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, а улучшенное лакокрасочное покрытие снижает появление отпечатков пальцев. Обновленная версия оснащена процессором Ryzen 7 8845HS, который имеет 8 ядер и 16 потоков, а также графическим блоком AMD Radeon 780M с 12 ядрами. Оперативная память увеличена до 32 ГБ LPDDR5X-6400.

Дисплей ноутбука имеет размер 14 дюймов и разрешение 2880 x 1800 пикселей. Он имеет поддержку частоты 120 Гц, покрывает 100% цветового пространства sRGB и обладает яркостью 400 нит. Ноутбук также оснащен шарниром на 180 градусов, который позволяет открывать полностью, для презентаций. Возможности подключения включают два порта USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI 2.0b, два порта USB-A 3.2 Gen1, аудиоразъем и кардридер microSD. Зарядка осуществляется через USB-C мощностью до 100 Вт Ультрабук может работать около 11 часов при воспроизведении локального видео.

Базовая конфигурация SCHENKER VIA 14 Pro включает процессор Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с емкостью 500 ГБ и дисплей LTPS IPS с яркостью 400 нит и частотой 120 Гц. Начальная цена составляет 1 099 евро, и ноутбук доступен для заказа на сайте. SCHENKER также предоставляет на все свои ноутбуки 36-месячную заводскую гарантию.