V-Ray 6 Benchmark добавляет новые возможности зацикливания и сравнения режимов GPU, предоставляя пользователям еще больше контроля над своими результатами.

Chaos выпустила V-Ray 6 Benchmark, обновив бесплатное автономное приложение, которое поможет пользователям быстро оценить скорость рендеринга V-Ray и сравнить возможности ведущих CPU и GPU. V-Ray 6 Benchmark добавляет новые возможности зацикливания и сравнения режимов GPU, предоставляя пользователям еще больше контроля над своими результатами.

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С момента выпуска в 2017 году V-Ray Benchmark стал стандартом для тестирования нового оборудования, помогая бесчисленным пользователям и рецензентам оценивать производительность рендеринга ноутбуков, рабочих станций, видеокарт и многого другого. Благодаря бенчмарку с одним из самых популярных рендеров в мире профессионалы могут быстро оценить, как аппаратное обеспечение от NVIDIA, AMD, Intel и Apple справляется с обычными 3D-активами, такими как города, персонажи и модели с твердыми поверхностями.

Что нового в V-Ray 6 Benchmark:

Зацикливание тестов - теперь пользователи могут зацикливать тесты так долго, как это необходимо.

Сравнение режимов рендеринга на GPU - теперь пользователи могут запускать RTX или CUDA на GPU и/или CPU с одной и той же тестовой сценой, что позволяет напрямую сравнивать производительность движков на GPU и общую производительность системы.

Новая сцена для бенчмарка - модель блуждающего дома из V-Ray 6 теперь предоставляется в качестве тестовой сцены для бенчмарка как для V-Ray, так и для V-Ray GPU, и показано, что она хорошо масштабируется на восьми GPU или нескольких CPU с 256 ядрами.

Поддержка чипов Apple - теперь V-Ray Benchmark может выдавать результаты для чипов Apple M2 и M3, помогая художникам увидеть, как V-Ray будет работать на различных компьютерах Mac.

«Большинство бенчмарков для рендеринга предназначены только для одного типа оборудования - либо CPU, либо GPU», - говорит Филипп Миллер, вице-президент по управлению продуктами Chaos. «В отличие от них, V-Ray 6 Benchmark эффективно использует CPU и/или GPU, предоставляя пользователям реальный тест всей системы с наиболее часто используемыми рендерами как в производстве визуальных эффектов, так и в дизайнерской визуализации».