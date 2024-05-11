Они обладают флагманскими характеристиками, такими как процессоры Snapdragon и MediaTek Dimensity, оперативная память LPDRR5X и хранилище UFS 4.0.

Скоро на рынок выйдет новая серия смартфонов Vivo X100s, и сегодня были представлены их полные технические характеристики. Серия будет состоять из трех моделей: базового, Pro и Ultra. Характеристики показывают, что все три модели будут оснащены флагманскими чипсетами, оперативной памятью LPDRR5X и хранилищем типа UFS 4.0. Особенно интересными являются характеристики модели Ultra, где будет установлены 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 200-мегапиксельная перископическая камера.

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Модель Ultra также будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, в то время как базовая и Pro модели будут иметь оптические сканеры. Несмотря на то, что компания пока не подтвердила, что эти устройства будут доступны на международном рынке, спецификации позволяют предположить, что по крайней мере одна из моделей будет выпущена на международном уровне.

Ожидается, что серия Vivo X100s будет официально представлена 13 мая этого года.