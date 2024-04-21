Директор игры Helldivers 2 и основатель Arrowhead, Йохан Пилестедт, поделился в серии постов на Reddit, что они оптимизируют процессы и нанимают новых разработчиков, чтобы сделать игру лучше

Разработчики игры Helldivers 2, компания Arrowhead, стремятся улучшить и дополнить игру, чтобы сделать ее наилучшей в индустрии. Они признали, что игра не идеальна и теперь работают над оптимизацией процессов и наймом новых разработчиков, чтобы увеличить команду. В данный момент в команде уже работает около 100 человек, но они осознают, что игра имеет свои проблемы, и в будущем они будут работать лучше.

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Основатель Arrowhead, Йохан Пилестедт, заявил, что они стремятся достичь самого высокого качества и удовлетворить высокие требования и ожидания игрового сообщества. Разработчики понимают, что в этой конкурентной отрасли важно как исправлять ошибки, так и добавлять новые функции, чтобы оставаться актуальными.





Helldivers 2 получил новый премиум-бонус под названием "Демократическая детонация", который добавляет в игру новое оружие и броню. Он также включает такие новые предметы, как штурмовая винтовка BR-14 Adjudicator, болтовая винтовка R-36 Eruptor, взрывной арбалет CB-9, термитная граната G-123, гранатомет GP-31 и три новые брони для разных типов. Данный премиум-бонус является аналогом Battle Pass, и покупается за 1 000 суперкредитов.



