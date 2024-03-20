Они уделяют внимание комментариям игроков и стремятся улучшить игру

Разработчики игры Taxi Life, которая была выпущена две недели назад, благодарят игроков за их поддержку и отзывы. Они уделяют внимание комментариям игроков и стремятся улучшить игру. Один из основных отзывов, который они получили, касается ограниченного количества совместимых рулей. Разработчики сообщают, что они работают над планом для улучшения совместимости рулей и расширения списка поддерживаемых моделей.

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Другим замечанием игроков были проблемы с искусственным интеллектом (ИИ) в игре. Разработчики признают, что ИИ нуждается в доработке, особенно в поведении автомобилей. Они работают над улучшением этого аспекта игры, чтобы устранить случайные столкновения и проблемы с пешеходами.

Проблемы с производительностью также были отмечены игроками. Разработчики хотят обеспечить хороший игровой опыт для всех и работают над решением этих проблем. Они призывают игроков продолжать делиться своими отзывами и идеями, чтобы помочь улучшить игру.

Несмотря на то что разработчики имеют много идей для добавления контента в игру, они хотят сосредоточиться на улучшении существующих аспектов игры. Они обещают информировать игроков о будущих обновлениях и нововведениях, включая добавление NPC-такси, которые будут появляться в городе.

Команда разработчиков стремится выпускать патчи каждые одну-две недели, чтобы исправить ошибки и улучшить ИИ игры. В ближайшее время они планируют выпустить патчи, которые устранят случайные столкновения, уменьшат количество пешеходов и улучшат производительность на игровых консолях, включая PlayStation 5.

Разработчики благодарят игроков за их поддержку и обещают продолжать работу над улучшением игры, исходя из отзывов и предложений сообщества.