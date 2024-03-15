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ddr22
Turtle Beach приобрела производителя контроллеров и гарнитур PDP за $118 миллионов
В прошлом, компания Turtle Beach была известна как производитель отличных звуковых карт.

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Новость была представлена в официальном пресс-релизе, выпущенном сегодня ночью. В результате приобретения, Turtle Beach намерена создать мощную компанию по производству игровых аксессуаров с лидирующими позициями в области консольных гарнитур и контроллеров, усиленную значительным финансовым эффектом.

Компания PDP наиболее известна своими официально лицензированными доступными контроллерами для всех основных платформ, включая Nintendo, Microsoft и Sony. Среди других партнеров компании - SEGA и Victrix. Американский производитель периферии также поставляет контроллеры на рынок ПК. Помимо контроллеров, PDD продает различные гарнитуры для консолей и ПК, а также аксессуары и чехлы.

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"Для меня большая честь работать с замечательной командой Turtle Beach, включая наших новых коллег из PDP, поскольку мы продолжаем создавать новые фантастические продукты для геймеров", - сказал недавно назначенный генеральный директор Turtle Beach Крис Кейрн. "Работая с нашими отраслевыми партнерами и используя совместный опыт наших команд, мы будем добиваться трансформационных изменений в масштабах компании и ее исполнении, внедряя инновации и расширяя наши лидерские позиции в категориях игровых аксессуаров".

Терри Хименес, председатель совета директоров и председатель комитета по повышению стоимости, добавил: "Приобретение PDP, представление модифицированного тендерного предложения на голландском аукционе и назначение Криса Кейрна нашим следующим генеральным директором - это значительные результаты, которые стали следствием тщательного анализа наших будущих бизнес-возможностей. Мы рады приветствовать команду PDP в Turtle Beach и с нетерпением ждем возможности воспользоваться преимуществами нашего улучшенного финансового положения, портфеля игровых продуктов и ведущей в отрасли команды.

Будет интересно посмотреть, как будут развиваться продукты Turtle Beach после покупки PDP. Turtle Beach известна своими гарнитурами, контроллерами и периферийными устройствами для моделирования в различных сегментах.


#turtle beach
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