Китайская компания Moore Threads привлекла внимание летом прошлого года, представив первую в мире игровую видеокарту PCIe Gen 5 под названием MTT S80

Китайская компания Moore Threads привлекла внимание летом прошлого года, представив первую в мире игровую видеокарту PCIe Gen 5 под названием MTT S80. Однако производительность данного устройства не соответствовала ожиданиям, и эксперты обнаружили проблемы с драйверами, которые ограничивали потенциал графических процессоров MTT.

Однако в середине февраля было замечено значительное улучшение производительности благодаря обновленным драйверам. Немецкому изданию ComputerBase удалось провести тесты с моделями MTT S80 и S30, подтвердившие улучшение производительности.

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Однако при сравнении MTT S80 с современными интегрированными решениями от команды Team Red, такими как iGPU Radeon 760M, видно, что у MTT S80 есть проблемы. Он не может конкурировать с Ryzen 5 8600G, оснащенным iGPU Radeon 760M с графикой RDNA 3. MTT S80 отстает в разных играх, за исключением, например, DOTA 2, где он лидирует по частоте кадров.

Также следует отметить, что у MTT S80 все еще отсутствует поддержка API DirectX 12, что означает, что он не может запускать многие популярные западные игры. Модель MTT S30, которая является более доступной и выпущена недавно, показала значительно меньшую производительность по сравнению с MTT S80.

В заключение, VideoCardz указывает, что даже если следующее поколение GPU MTT будет иметь удвоенную производительность, оно все равно будет сопоставимо с iGPU и не стоит рассматривать его для игровых целей. Однако китайские GPU могут иметь и другие преимущества, такие как большой объем VRAM или поддержка кодировки AV1. В любом случае, они выражают надежду на то, что Moore Threads представит на рынке более усовершенствованные видеокарты.