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ddr22
Компания Cherry выпустила новый дезинфицируемый комплект из мыши и клавиатуры
Компания Cherry выпустила новый дезинфицируемый комплект из мыши и клавиатуры, который соответствует гигиеническим требованиям для использования в помещениях с повышенными требованиями к чистоте

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Компания Cherry выпустила новый дезинфицируемый комплект из мыши и клавиатуры, который соответствует гигиеническим требованиям для использования в помещениях с повышенными требованиями к чистоте. Исследование, проведенное Университетом Сиэтла, показало, что множество компьютерных устройств, таких как планшеты, клавиатуры и компьютерные мыши, заражены мультирезистентными микробами, такими как MRSA.

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Новый комплект от Cherry включает в себя дезинфицируемую клавиатуру с устойчивыми надписями и плоским профилем, которая не оставляет следов жидкости после дезинфекции. Также в комплекте идут две компьютерные мыши, которые легко очищаются благодаря отсутствию щелей и водонепроницаемости. Мыши оснащены датчиком синего света, поэтому их можно использовать на любой блестящей поверхности.

Этот новый комплект идеально подходит для использования в больницах, врачебных кабинетах, лабораториях и других медицинских учреждениях, где дезинфекция приборов является обязательной. По сравнению с обычными офисными клавиатурами, которые могут пропускать жидкость через щели и накапливать ее между клавишами, этот новый комплект более гигиеничен и легче очищается.

Настройка комплекта также очень удобна для пользователей. Компания Cherry предлагает различные варианты компоновок и цветовых комбинаций, включая испанский, французско-канадский и французский.

Новый комплект доступен у авторизованных дистрибьюторов по цене от $64,99. Он включает в себя гигиеническую клавиатуру AK-C8112 и гигиенические мыши AK-PMH3 с 3 кнопками прокрутки и датчиком прокрутки. Клавиатура имеет плоский профиль клавиш и устойчивые к истиранию надписи. Она может быть подключена как проводным, так и беспроводным способом. Мыши имеют полностью герметичную защитную мембрану и подходят для использования как правшам, так и левшам.

Таким образом, новый дезинфицируемый комплект от Cherry предлагает пользователям удобные инструменты для работы с компьютером в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.

#cherry
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