SK Hynix инвестирует более 1 миллиарда долларов в передовую упаковку чипов памяти с целью удовлетворить растущий спрос на память высокой пропускной способности для искусственного интеллекта (ИИ)

SK Hynix инвестирует более 1 миллиарда долларов в передовую упаковку чипов памяти с целью удовлетворить растущий спрос на память высокой пропускной способности для искусственного интеллекта (ИИ).

Компания из Ичхона в Южной Корее планирует расширить и улучшить производственный процесс, который является ключевым компонентом памяти HBM, широко используемой в ИИ. Руководство компании признает значимость упаковки чипов, поскольку это позволит снизить энергопотребление и увеличить производительность.

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SK Hynix уже заключила контракт с Nvidia на поставку HBM для их ускорителей ИИ, что значительно повысило стоимость компании и помогло ей стать второй по стоимости компанией в Южной Корее. Ли Кан Вук, эксперт по упаковке в SK Hynix, разработал передовые методы соединения полупроводников, которые являются основой для разработки памяти HBM. Компания планирует использовать новый метод массового литья под давлением (MR-MUF) для улучшения теплоотвода и производительности.