CMF, суббренд Nothing, сегодня представил Buds и Neckband Pro

CMF, суббренд Nothing, представил новые продукты - наушники Buds и браслет на шею Neckband Pro. Buds обладают лучшим в своем классе активным шумоподавлением, блокирующим нежелательные шумы, а также имеют четыре HD-микрофона для четких звонков.

Они оснащены 12,4-миллиметровым драйвером из биоволокна и имеют большую емкость аккумулятора. Neckband Pro является первым гибридным ANC-браслетом на шею с уровнем шума 50 дБ. Он оснащен передовым чипсетом, пяти HD-микрофонами и функцией Environment Adaptive ANC.

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Браслет также имеет водозащиту класса IP55 и функции управления звуком в движении. Оба продукта обладают технологией Ultra Bass 2.0 для высококачественного звучания и имеют различные настройки эквалайзера. Buds и Neckband Pro будут доступны для продажи в Индии и других странах по предварительной цене. Международный релиз запланирован на март.