Все учетные записи Oculus будут просто удалены, все покупки, DLC и другие цифровые активы, которые у вас есть, будут потеряны

Когда Meta* приобрела Oculus, возникла проблема: Meta* хотела интегрировать программную экосистему гарнитур VR в общую систему аккаунтов Meta*, которая охватывает Facebook**, Instagram** и Threads; в то время как некоторые пользователи до приобретения Oculus продолжали использовать старые аккаунты Oculus.

Meta* создала систему для переноса этих учетных записей Oculus на учетную запись Meta*, что позволило бы вам сохранить все свои цифровые активы; но, видимо, не все перешли. Таким "неплательщикам" необходимо перейти до конца 29 марта 2024 года, потому что Meta* решила обрушить молоток на систему аккаунтов Oculus.

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Все учетные записи Oculus будут просто удалены, все покупки, DLC и другие цифровые активы, которые у вас есть, будут потеряны. Если вы один из тех, кто остался в стороне, проверьте свою электронную почту на наличие сообщения от Meta* с уникальной ссылкой для переноса аккаунта.

* Meta Platforms, а также принадлежащие ей Facebook** и Instagram**: признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена;

**запрещены в России