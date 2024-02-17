Выпущена версия AMD ROCm 6.0 - добавлена поддержка графических процессоров Radeon PRO W7800 и RX 7900 GRE

AMD выпустила версию ROCm 6.0 с добавлением поддержки графических процессоров Radeon PRO W7800 и RX 7900 GRE. Это расширяет возможности разработки Machine Learning (Машинное Обучение) на аппаратном и программном уровне. Расширение поддержки помогает исследователям и инженерам ML получить доступ к различным видеокартам по разным ценам и производительности.

Для поддержки различных ML-фреймворков, AMD добавила поддержку ONNX Runtime, который обеспечивает преобразование моделей ИИ между различными фреймворками. Пользователи могут выполнять вычисления на большем спектре исходных данных на оборудовании AMD. Также добавлена поддержка INT8 через MIGraphX.

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В ROCm 6.0 продолжают поддерживаться PyTorch и смешанная точность с FP32/FP16, в рабочих процессах обучения Machine Learning. AMD намерена продолжать расширять поддержку аппаратного обеспечения и добавлять новые возможности в стек решений для разработки систем машинного обучения.