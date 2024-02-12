Новые модели MEK Hero A7647S, A7647STI и A7748S оснащены новейшими видеокартами ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER

ZOTAC обновляет свою линейку игровых ПК MEK Hero с графикой RTX 40 SUPER. Новые модели MEK Hero A7647S, A7647STI и A7748S оснащены новейшими видеокартами ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER.

Эти компьютеры работают с процессорами AMD Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 7700X и обеспечивают потрясающую 4K-графику с помощью AI-ускорения DLSS 3.5 и Real-Time Ray Tracing, что делает их подходящими как для геймеров, так и для создателей контента. Все модели MEK Hero поставляются с 16 ГБ системной памяти DDR5 и SSD-накопителями NVMe M.2. Каждый ПК проходит тщательное тестирование и сборку в США, что гарантирует высокое качество.

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Компания ZOTAC также предоставляет гарантию на видеокарты ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 SUPER Series в течение 3 лет. MEK Hero A7647S, A7647STI и A7748S разработаны для обеспечения максимальной производительности и долговечности.