GIGABYTE представляет портфолио GPU-серверов в преддверии Всемирного фестиваля искусственного интеллекта

Компания GIGABYTE принимает участие в Всемирном фестивале искусственного интеллекта, где представляет свой портфель GPU-серверов, включающий более 70 моделей. Мероприятие станет площадкой для демонстрации передовых суперкомпьютерных решений на базе технологий NVIDIA GPU.

GIGABYTE стремится удовлетворить потребности рынка ИИ и высокопроизводительных вычислений, а стратегическое партнерство с компаниями CSP подкрепляется опытом GIGABYTE в области системной интеграции и разработки решений на GPU. Аппаратное обеспечение GIGABYTE используется в различных областях, от искусственного интеллекта до научных симуляций и Edge Computing.

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Сотрудничество с NVIDIA обеспечивает производительность и непрерывность работы. Организация Arkane Cloud также предлагает ускоренные вычисления на основе GPU и стремится к революции в области использования облачных вычислений для ИИ, машинного обучения и 3D-рендеринга. Компания Giga Computing Technology, выделившаяся из GIGABYTE, предлагает полный портфель продуктов для вычислительных нагрузок и имеет партнерские отношения с ключевыми лидерами в области технологий.