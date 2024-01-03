Компания SK hynix Inc. представит технологию сверхвысокопроизводительной памяти - ядрер будущей инфраструктуры искусственного интеллекта

Компания SK hynix продемонстрировала новые технологии памяти на выставке CES 2024. Она представила сверхвысокопроизводительную память, которая является ключевым элементом будущей инфраструктуры искусственного интеллекта. SK hynix подчеркнула важность продуктов памяти для ускорения инноваций в эпоху ИИ. Основные продукты, такие как HBM3E, будут представлены на выставке. HBM3E - самый производительный в мире продукт памяти - будет предоставлен крупным компаниям, занимающимся технологиями искусственного интеллекта. Кроме того, компания представит гадалку с искусственным интеллектом на основе HBM3E, которая создает образы персонажей на основе собственных лиц и предсказывает судьбу. Также будут представлены ведущие ИИ-технологии, такие как Compute Express Link (CXL), Computational Memory Solution (CMS) и Accelerator-in-Memory-based Accelerator (AiMX), на демонстрационной площадке SK ICT Family. Компания продолжает устанавливать новые стандарты в области памяти для искусственного интеллекта.