Бренд электроники JSAUX приготовил новогоднее угощение для пользователей Steam Deck, ROG Ally и Legion Go

Бренд электроники JSAUX приготовил новогоднее угощение для пользователей Steam Deck, ROG Ally и Legion Go. Прозрачная RGB-док-станция дополняет популярную док-станцию черным прозрачным корпусом с подсветкой: теперь можно подобрать к своему портативному устройству док-станцию, которая не только покажет его внутренности, но и осветит гостиную. Прозрачная RGB-док-станция 8-в-1 доступна по цене $69,99 (со скидкой до $49 во время выпуска), а прозрачная RGB-док-станция 12-в-1 - по цене $99,99 (со скидкой до $70 во время выпуска).

Эта новая док-станция не просто добавляет черный прозрачный корпус к прежнему продукту. JSAUX усовершенствовала продукт, чтобы лучше показать его внутреннюю структуру, а также световые эффекты RGB. Новый чип теперь поддерживает функции Variable Refresh Rate (VRR) и Auto Low Latency Mode (ALLM) - две новые функции, которые улучшат пользовательский опыт.

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