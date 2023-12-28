Неизвестная группа слила в Сеть исходный код Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Неизвестная группа слила в Сеть исходный код Grand Theft Auto 5 (GTA 5). Группа выложила исходный код для скачивания через такие средства массовой информации, как bit torrent. Существует специальный Telegram-канал для утечек GTA, в котором администратор под ником "Фил" выложил утечки предполагаемых файлов исходного кода GTA 5, включая скриншоты корневой папки. Он также отдал дань уважения британскому хакеру Ариону Куртаджу из группы Lapsus$, который взломал сети Rockstar Games в 2022 году. На прошлой неделе суд Великобритании приговорил Куртаджа, страдающего клиническим диагнозом "аутизм", к бессрочной госпитализации. Пост в Telegram от "Фила" содержит не только ссылки на исходный код GTA 5 и скриншоты, но и хэштег "FreeArionKurtaj".