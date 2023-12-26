Китайская компания Sipeed представила Lichee Pocket 4A, одно из первых портативных игровых устройств на базе архитектуры набора инструкций (ISA) RISC-V с открытым исходным кодом

Китайская компания Sipeed выпустила портативное игровое устройство Lichee Pocket 4A на базе архитектуры RISC-V. Устройство представляет собой ретро-игровую платформу с процессором Alibaba T-Head TH1520 и четырьмя ядрами RISC-V CPU, а также имеет варианты памяти до 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Оснащено 7-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, поддерживает Wi-Fi/Bluetooth и имеет различные порты, включая USB и Ethernet. Устройство может работать на Android или дистрибутивах Linux. Ожидания по производительности должны быть скромными, так как Lichee Pocket 4A предназначена для запуска ретро-игр и небольших инди-игр. Однако, это демонстрирует потенциал RISC-V и его конкурентное преимущество над проприетарными ISA, такими как ARM. Цена устройства пока неизвестна, но существующие отзывы и успех могут стимулировать новые эксперименты с аппаратным обеспечением на базе RISC-V.