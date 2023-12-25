Компания Turtle Beach представила беспроводной контроллер Designed for Xbox Turtle Beach Stealth Ultra Wireless Smart Game Controller

Компания Turtle Beach представила новый беспроводной игровой контроллер Stealth Ultra, который уже получил высокую оценку критиков и стал самым быстро продаваемым контроллером в истории компании. Первоклассные функции контроллера включают магнитные стики, точные кнопки с микропереключателями и настраиваемую приборную панель, а также регулируемые триггеры и возможность получать уведомления на контроллере. Контроллер также имеет встроенный полноцветный дисплей для настройки параметров и создания профилей для различных игр. Stealth Ultra также отличается прочностью и надежностью, с использованием материалов премиум-класса и применением высококачественных микропереключателей. Контроллер доступен по цене 199,99 долларов. Критики отмечают его превосходность и настраиваемость, а компания Turtle Beach стремится предоставить игрокам передовые технологии и отличный игровой опыт.