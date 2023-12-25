реклама
Компания Turtle Beach представила новый беспроводной игровой контроллер Stealth Ultra, который уже получил высокую оценку критиков и стал самым быстро продаваемым контроллером в истории компании. Первоклассные функции контроллера включают магнитные стики, точные кнопки с микропереключателями и настраиваемую приборную панель, а также регулируемые триггеры и возможность получать уведомления на контроллере. Контроллер также имеет встроенный полноцветный дисплей для настройки параметров и создания профилей для различных игр. Stealth Ultra также отличается прочностью и надежностью, с использованием материалов премиум-класса и применением высококачественных микропереключателей. Контроллер доступен по цене 199,99 долларов. Критики отмечают его превосходность и настраиваемость, а компания Turtle Beach стремится предоставить игрокам передовые технологии и отличный игровой опыт.