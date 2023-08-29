Sega и Atlus запустят «специальную трансляцию» с Tokyo Game Show. Sega и Atlus проведут «специальную трансляцию» с Tokyo Game Show 21 сентября

В сентябре состоится Tokyo Game Show, и Sega/Atlus раскрыли свои планы. Компания Atlus уже анонсировала две новые игры этого года - Persona 5 Tactica и Persona 3 Reload, но, похоже, что на горизонте маячит еще больше.

Sega и Atlus проведут "специальную трансляцию" на TGS 21 сентября в 11 утра по BST. Это будет часть ежемесячной трансляции на YouTube-канале Sega, поэтому можно ожидать, что мы увидим и другие игры от Sega в целом, а не только обновления новых или готовящихся к выпуску игр Atlus.

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У Atlus уже есть Persona 5 Tactica, которая выходит в октябре, и Persona 3 Reload, которая появится в феврале 2024 года. Кроме того, в разработке находится совершенно новая JRPG под названием Metaphor: ReFantazio, но дата выхода еще не объявлена. Кроме того, Sega готовит такие игры, как Sonic Superstars и Yakuza 8.