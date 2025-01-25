Владимир Путин поддержал заявление Дональда Трампа о том, что события 2022 года на Украине могли не разгореться, если бы республиканец остался президентом США. Российский лидер охарактеризовал Трампа как прагматичного политика и выразил готовность обсудить с ним актуальные международные вопросы.

Президент России Владимир Путин поддержал мнение президента США Дональда Трампа о том, что события 2022 года на Украине, возможно, и вовсе не разгорелись бы, если бы республиканец остался у руля. Более того, российский лидер выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы спокойно и по-деловому обсудить ключевые вопросы. Трамп не раз заявлял: его переизбрание в 2020 году могло бы остановить конфликт между Россией и Украиной.

Российский лидер охарактеризовал Трампа как прагматика, который всегда прежде всего думает о выгоде для своей страны. «Он бы не стал предпринимать шаги, которые вредят экономике США», — отметил Путин. И, как оказалось, он не против обсудить с экс-президентом США актуальные вопросы. Диалог, по его словам, должен быть конструктивным и опираться на реальное положение вещей.

По словам Путина, Россия всегда была открыта к переговорам с Соединенными Штатами, но ситуация заметно ухудшилась при Джо Байдене. Отношения с Трампом он назвал «деловыми и рабочими», пусть и не без трений: за время его президентства было введено немало санкций против России. Однако Байден, по мнению Путина, пошёл ещё дальше, усилив давление.

Трамп в своих выступлениях не раз уверял избирателей: если бы он стал президентом, конфликт на Украине был бы урегулирован за сутки. Позже он уточнил, что для реальных договорённостей потребуется больше времени, но добавил, что всегда готов к жёстким решениям, если это поможет заключить сделку. При этом он подчёркивал, что не заинтересован в том, чтобы навредить России.

В интервью Fox News Трамп заявил, что украинский лидер мог избежать трагедии, если бы сразу согласился на компромисс. По его словам, нужно было заключить сделку ещё до начала военных действий.