В команде Дональда Трампа признали, что возврат утраченных территорий Украины является нереалистичной целью. В своих заявлениях они подчеркнули, что мировой контекст и текущая ситуация делают это практически невозможным, что ставит под сомнение дальнейшие переговоры о восстановлении контроля Украины над всеми её землями.

Дональд Трамп, который теперь уже стал избранным президентом США, откровенно заявил, что все потерянные территории Украины вернуть невозможно. И этот подход начал находить отклик в мировых кругах, как рассказал его советник по национальной безопасности, Майкл Уолтц, в интервью ABC.

Майкл Уолтц отметил, что цель полного "выталкивания" России с украинских земель, включая Крым, практически недостижима. Трамп это понимает, и, как утверждает Уолтц, мир в целом начинает приходить к тем же выводам.

"Нереально утверждать, что каждый россиянин покинет каждый дюйм украинской земли. Это важно учитывать в переговорах", — сказал Уолтц, без обиняков.

Советники Трампа заявляют, что их администрация будет фокусироваться на практичных решениях для урегулирования конфликта. Ожидаются обсуждения, например, по поводу снижения возраста мобилизации на Украине. А вот вопрос Крыма как был камнем преткновения, так и остается.

Брайан Ланза, старший советник Трампа, еще говорил, что новая администрация не ставит своей целью возвращение Крыма Украине. Но позже его слова были опровергнуты командой Трампа, которая напомнила, что Ланза не представлял официальную позицию президента.

Еще осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 озвучил свою «формулу мира», где основным требованием был полный вывод российских войск с Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона. Однако, к концу 2024 года Зеленский уже готов рассматривать мир, не обязательно с полным возвращением всех территорий, если Украина вступит в НАТО.

Владимир Путин, заявляя в октябре, что Москва готова к переговорам, поставил ряд условий: вывод украинских войск с территории Донбасса, Запорожья и Херсона, а также признание этих земель частью России. Зеленский же охарактеризовал такие требования как ультиматум и заявил, что Украина будет использовать военные успехи, например, операции в Курской области, чтобы укрепить свою позицию в переговорах.