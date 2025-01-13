В России предлагают навести порядок в понятии «отпуск» в Трудовом кодексе. Новый законопроект предлагает чётко разграничить ежегодный оплачиваемый отдых и другие виды отпусков, такие как учебный или декретный. Инициаторы считают, что это поможет избежать путаницы и улучшит правовое регулирование трудовых отношений.

Депутаты Брянской областной думы выступили с предложением подправить статью 107 Трудового кодекса России. В частности, хотят уточнить понятие «отпуск» в рамках классификации времени отдыха. Документ уже отправили на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к инициативе акцентируют, что текущая формулировка вносит путаницу. Сейчас термин «отпуск» охватывает и ежегодный оплачиваемый отдых и учебные отпуска и декрет и уход за ребёнком. Логично, что такая размытость вызывает вопросы.

Авторы поправок считают, что нельзя смешивать учебный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком с полноценным отдыхом. Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев в интервью «Российской газете» пояснил: изменения нужны, чтобы навести порядок в терминах и статусах.

Суть изменений в том, чтобы слово «отпуск» в статье 107 означало только ежегодные оплачиваемые отпуска, которые прописаны в главе 19 кодекса. По словам Русяева, из-за путаницы с терминологией возникают проблемы и даже судебные споры.

Русяев привёл конкретный пример: программа «Земский доктор». В её рамках врачи обязаны проработать в сельской больнице пять лет. Но что делать, если человек ушёл в отпуск по уходу за ребёнком? Засчитывается ли этот период в общий срок?

Если поправки примут, учебные отпуска, декрет и прочее больше не будут считаться временем отдыха. Однако права на такие отпуска сохранятся — просто их статус станет более понятным. Это упростит применение норм Трудового кодекса и поможет избежать недоразумений.

Кстати, это не единственная инициатива на повестке дня. Летом в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ограничить переработки до 120 часов в год.

Если закон примут, работодателей обяжут фиксировать переработанное время, а продолжительность дополнительного отпуска будет рассчитываться на основе реальных часов переработок.