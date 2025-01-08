Meta* объявила о радикальных изменениях в политике модерации контента: компания отказывается от услуг фактчекеров и переходит к системе пользовательских примечаний по аналогии с социальной сетью X. Марк Цукерберг заявил о снижении уровня цензуры, увеличении политического контента и готовности противостоять давлению со стороны правительств.

Meta* анонсировала резкие перемены в политике модерации контента. Марк Цукерберг заявил о прекращении сотрудничества с фактчекерами и переходе к пользовательским примечаниям, напоминающим подход социальной сети X (бывший Twitter).

Цукерберг подчеркнул, что компании придется "давать отпор правительствам", требующим ужесточенной цензуры и усиленного контроля над технологическими гигантами. По его словам, Meta* намерена значительно сократить объемы модерации и вернуть пользователям больше политических рекомендаций.

Основатель Meta* заявил, что фактчекинг оказался инструментом с ярко выраженной политической окраской. "Система, которая должна была укреплять доверие, в итоге его подорвала", — отметил Цукерберг. Теперь ставка будет сделана на прозрачность и активное вовлечение пользователей в модерацию.

Даже небольшая ошибка в модерации, по словам Цукерберга, может иметь масштабные последствия. Миллионы пользователей сталкиваются с несправедливой блокировкой и удалением контента. Президентские выборы в США, по его мнению, наглядно показали, насколько важна свобода слова в цифровом пространстве.

Meta* планирует отменить часть ограничений на обсуждение тем, связанных с иммиграцией и гендером, которые, как считает Цукерберг, не должны выпадать из общественного диалога. Кроме того, компания готова к сотрудничеству с Дональдом Трампом и его командой для защиты американских технологических платформ от внешнего давления.

Цукерберг признал, что новый подход — это поиск баланса. "Возможно, мы пропустим больше запрещенного контента, но при этом избежим массового удаления невинных аккаунтов и постов", — сказал он.

Программа фактчекинга стартовала в 2016 году на фоне скандалов вокруг вмешательства в президентские выборы в США. Meta* сотрудничала с сертифицированными экспертами Международной сети проверки фактов. Но со временем стало очевидно, что система несовершенна и требует обновления.

Заявление Цукерберга прозвучало на фоне значительных кадровых изменений. Ник Клегг, бывший вице-премьер Великобритании, покинул пост в руководстве Meta*. Его место займет республиканец Джоэл Каплан, что уже дает понять новый политический вектор компании.

Отношения между Цукербергом и Трампом раньше были напряженными. Трамп обвинял Meta* во вмешательстве в выборы и угрожал санкциями. Однако после выборов состоялась встреча в Мар-а-Лаго, где стороны обсудили возможное сотрудничество и стремление к изменению цифрового ландшафта.

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