Дональд Трамп заявил о своей уверенности в способности быстро завершить конфликт в Украине. По его словам, при возвращении на пост президента он намерен добиться мира в течение шести месяцев.

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго, во Флориде, транслируемой на Fox News, Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной никогда бы не разгорелся, останься он в Белом доме.

Трамп уверенно пообещал, что способен завершить конфликт в кратчайшие сроки. Когда его спросили, сколько на это потребуется времени, он спокойно ответил: «Шесть месяцев — это реальная цель». Такие временные рамки, по его мнению, вполне достижимы, когда он вновь окажется в президентском кресле.

Экс-президент заверил, что знает о готовности российского лидера к диалогу. Однако до инаугурации, назначенной на 20 января, он никаких контактов с Москвой вести не будет. Такой подход, как отметил Трамп, — это не просто стратегия, а его принцип: всё должно быть по правилам, без самодеятельности.

Свою позицию Трамп объясняет просто: его политика, особенно в международной арене, могла бы предотвратить боевые действия. Он не упустил шанса критиковать нынешнего президента Джо Байдена за «ошибки, которые и привели к эскалации». «Если бы я был президентом, ничего бы этого не произошло», — уверенно заявил он, добавляя, что сильное лидерство могло бы изменить ход истории.

Еще в разгар своей предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность. Звучит как сценарий для голливудского фильма, но он утверждает, что его дипломатическая стратегия — жёсткая, но гибкая — способна привести стороны к компромиссу.